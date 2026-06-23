Derya Tuna dayanamadı! Gelini Yasemin Şefkatli’nin pozlarına yorum attı

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

İkiz çocukları bulunan ve mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift tatile çıktı.

TATLISES AİLESİ TATİLDE

Sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden olan Yasemin Şefkatli, yatta ve deniz kenarından yaz pozlarıyla magazinde yer aldı. Şefkatli'nin pozlarına ise beğeni ve yorum yağdı. İdo Tatlıses'in eşine kayınvalidesinden yorum da gecikmedi.

KAYINVALİDEDEN YORUM GELDİ

Ünlü ismin bu paylaşımın altına Derya Tuna, "Canım" yorumunda bulunarak dikkatleri topladı. Tuna, gelinine nazar boncukları da koymayı ihmal etmedi.