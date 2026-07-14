Dev kruvaziyer 'MSC Divina' Marmaris'e 4 bin 111 turist taşıdı

Muğla'nın Marmaris ilçesi, kruvaziyer turizmi kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce turisti ağırladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren Panama bayraklı "MSC Divina" isimli kruvaziyer, ilçeye sezon hareketliliği yaşattı.

333 METRELİK GEMİ MARMARİS LİMANI'NA YANAŞTI

Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaşan 333 metre uzunluğundaki dev kruvaziyerde, çoğunluğu Avrupa ülkelerinden gelen 4 bin 111 yolcu ile 1279 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen turistler, ilçenin farklı noktalarını gezmek için Marmaris sokaklarına çıktı.

TARİHİ VE TURİSTİK NOKTALARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Kruvaziyer yolcularının ilk durakları arasında Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili yer aldı.

Kenti yürüyerek keşfeden turistler, bölgenin tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Bazı ziyaretçiler ise sahil boyunca bulunan restoran ve kafelerde vakit geçirerek Akdeniz atmosferinin tadını çıkardı.

BAZI TURİSTLER DALYAN TURUNA KATILDI

Marmaris'e gelen yolcuların bir bölümü ise günübirlik organizasyonlarla çevre ilçelerdeki turistik alanları ziyaret etti.

Turistler, Ortaca ilçesinde bulunan Dalyan Kanalı, Kaunos Antik Kenti ve çevredeki koyları gezerek bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetti.

MSC DİVİNA AKŞAM SAATLERİNDE AYRILACAK

Kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri olan Marmaris'te gün boyunca hareketlilik yaşanırken, esnaf ve turizm işletmeleri de binlerce ziyaretçinin oluşturduğu yoğunluktan faydalandı.

"MSC Divina" isimli kruvaziyerin, kentteki ziyaret programını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde bir sonraki durağı olan İtalya'nın Napoli Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı bildirildi.