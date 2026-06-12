Devlet Bahçeli'den CHP değerlendirmesi: Adım adım bölünüyorlar

CHP'deki kriz, siyasilerin gündeminde.

Geçtiğimiz günlerde grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e çağrıda bulunmuş ve aklıselim hareket etmesi gerektiğini söylemişti.

CHP yönetiminin buhrana düştüğünü söyleyen Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne röportaj verdi ve yeni değerlendirmeler yaptı.

"CHP'deki kriz milletin sorunudur" diyen Devlet Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel, söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymamaktadır.

Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslup ile sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır.

Zaman bölünme değil birleşme vakti olsa da sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir." dedi.

“ADIM ADIM BÖLÜNME GERÇEKLEŞMEKTE”

Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in sorunun değil çözümün bir parçası olması gerektiğini de ifade ederek şöyle devam etti;

"Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir özeleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır.

Lakin şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır."

"BU YOL DOĞRU BİR YOL DEĞİL"

Bahçeli, Özgür Özel'in yargı sürecine saygı göstermesi gerektiğini de belirtirken, "Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır.

Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi, siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir." ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'DUR"

Mahkeme kararların eleştirilebileceğini, hukuki yollardan değiştirilmeye çalışılabileceğini söyleyen Bahçeli, “Ancak aksi karar çıkıncaya kadar mahkemenin verdiği kararlara her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının uyma zorunluluğu vardır.

Dolayısıyla ilgili mahkemeler yeni veya farklı bir karar verinceye kadar CHP'nin Genel Başkanının Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır.” dedi.

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