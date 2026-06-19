Devlet Bahçeli'yle bir araya gelen ilkokul öğrencisi uludu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, mesaisine Ankara'da devam ediyor.

Hafta içi grup toplantısında konuşan ve önemli mesajlar veren Bahçeli, son olarak kendisini ziyaret etmek isteyen bir ilkokul öğrencisini ağırladı.

ŞİİR OKUDU

Bahçeli'nin yanına gelen ilkokul öğrencisinin şiir okuduğu akabinde de uluduğu görüldü.

O anlarda tebessüm eden Bahçeli, çocuğun koluna girdi ve şiirde bazı yerlerin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

"ÜLKÜCÜ KAÇMAZ"

"Kurt uykudan uyanmış. Ulumaya başlamış. Uçak olup uçalım. Uzak yerlere kaçalım." sözlerinin ardından çocuğun kolundan tutan Bahçeli, "Ülkücü kaçmaz." dedi.

Bahçeli, o anlarda şöyle dedi;

"BAŞKA BİR ŞEY EKLEYELİM"

"Ama kaçmayalım. Burayı değiştir. Burayı değiştirelim. Başka bir şey ekleyelim. Ülkücüler kaçmaz."