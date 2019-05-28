Dini nikahlı eşinin evini soyan hırsız yakalandı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde jandarmayı arayan 43 yaşındaki Şengül Baz, evindeki içerisinde 10 bin TL nakit bulunan 4 kadın çantası ve 1 valizini çalındığını, söyleyerek yardım istedi.

DİNİ NİKAHLI EŞİ YAPTI

İhbar üzerine olay yerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede kapının zorlanarak eve girildiğini, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin ise Baz'ın dini nikahlı eşi 30 yaşındaki Kasım D. olduğunu belirledi.

ÇANTALAR EVİNDE ÇIKTI

Kasım D.'nin peşine düşen jandarma, şüpheliyi Elbistan ilçesinin Karaelbistan Mahallesi'nde yakaladı. Kasım D., suçunu itiraf ederek içerisinde kredi kartı ve altın yüzüğü de olan çantaların evinde olduğunu belirtip ekiplere teslim ederken, çantalarda para olmadığını söyledi.

DAHA ÖNCE DE HIRSIZLIK YAPMIŞ

Yapılan çalışmada Karaelbistan Mahallesi'nde daha önce meydana gelen bir hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu ortaya çıkan Kasım D., gözaltına alındı. Çantalar ise Şengül Baz'a teslim edildi.