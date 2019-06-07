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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

İzmit'te, direksiyon başında kalp krizi geçiren şahıs, otomobili ile yol kenarında bulunan işçi servisine arkadan çarptı. Hastaneye kaldırılan şahıs, hayatını kaybetti.

DHA | 07.06.2019 - 10:57..
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İzmit D-100 Kuruçeşme mevkisinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 69 yaşındaki Yakup Çevik, yol kenarında durarak yolcu indiren Fikret Acar'ın kullandığı 41 P 0100 plakalı işçi servisine arkadan çarptı.

OTOMOBİLİNDE SIKIŞTI, İTFAİYE ÇIKARDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, Yakup Çevik'i otomobilin içerisinden çıkarırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı. Sonrasında Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yakup Çevik, hayatını kaybetti.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Kazanın ardından otomobilde yapılan incelemede Yakup Çevik'in emniyet kemerini arkadan bağladığı, kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olmadığı tespit edildi. Kaza sırasında serviste bulunan işçi Hüseyin Can, "Sürücü çok yüksek bir hızla bizim servise arkadan çarptı. İndiğimizde otomobilinde sıkışmıştı, sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği söyleniyordu, dakikalarca kalp masajı yaparak hastaneye götürdüler." dedi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

BÜYÜK GÜRÜLTÜ KOPTU

Servisin sürücüsü Fikret Acar ise "Fabrika işçilerini durakta indiriyordum. Bir anda servisin arkasında büyük bir gürültü duyduk. Aynaya baktığımda kazayı gördüm, inip hemen yardım ettik." diye konuştu.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

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