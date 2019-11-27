Avcılar'da 34 JM 4166 plakalı aracın sürücüsü Murat Ş.(37) direksiyon başında şeker komasına girdi.

4 ARACA ÇARPTI

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bir araca çarptı. Birkaç kilometre sonra Murat Ş. Avcılar Firüzköy Mahallesi'ne geldi. Burada ilk önce yola çıkan bir servis aracına çarpan Murat Ş.’nin kontrolündeki araç daha sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar Murat Ş.'ye yardıma koştu. Şeker hastası olduğunu söyleyen sürücü için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler durumu kötü olan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet'e bağlı trafik polisleri ise olayla ilgili tutanak tuttu.

Direksiyon başında şeker krizine giren sürücünün kazaları ViDEO

KAZA ANI KAMERADA

Şeker komasına girerek direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yol açtığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Murat Ş. isimli sürücünün yolda giderken park halindeki araçlara vurması ve olduğu yerde dönmesi yer alıyor. Görüntülerin devamında ise çevredeki vatandaşların Murat Ş.'ye yardıma koşmaları görülüyor.