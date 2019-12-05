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Direksiyon başında vurulan sürücü kaymakam aracına çarptı

Konya'da, direksiyon başında kendi tabancasıyla sol omzundan vurulan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, Emirgazi Kaymakamı'nın makam aracına çarparak durdu.

DHA | 05.12.2019 - 23:56..
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Konya'nın  Işıklar Mahallesi Halilyurdu Yaylası mevkiinde saat 15.00 sıralarında. Çiftçi Ali K., eşi Fatma K. (30) ile birlikte yönetimindeki otomobille seyir halindeyken iddiaya göre kendi tabancasıyla sol omzuna ateş etti.

Direksiyon başında vurulan sürücü kaymakam aracına çarptı

KAYMAKAMIN ARACINA ÇARPTI

Kanlar içinde kalan Ali K.'nın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otomobil, karşı yönden gelen Şenel Yakarer'in (53) kullandığı Emirgazi Kaymakamı İsmail Demirtaş'ın makam aracına çarptı. Kazada sürücü Ali K.'nın eşi Fatma K. ile Kaymakam Demirtaş yara almadan kurtulurken, şoförü Yakarer ve yakın koruması polis memuru Yusuf Genç, kazayı hafif sıyrıklarla attı.

Direksiyon başında vurulan sürücü kaymakam aracına çarptı

3 KİŞİ YARALANDI

İntihara kalkışan Ali K. ile Kaymakam Demirtaş'ın şoförü Yakarer ve yakın koruması Genç, hastaneye kaldırıldı. Yakarer ve Genç, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ali K., yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma Ali K.'nın otomobilinde yaptığı aramada olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi.

Direksiyon başında vurulan sürücü kaymakam aracına çarptı

Direksiyon başında vurulan sürücü kaymakam aracına çarptı

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