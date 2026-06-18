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Dirk Kuyt, Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılarından biri olacak.

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Dirk Kuyt, Fenerbahçe'ye geri döndü
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.

İsmail Kartal ile birlikte Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt da sarı-lacivertlilere geri dönüyor.

Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak.

"BİRİNCİ YARDIMCISI OLACAK"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, "Dirk Kuyt ile dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak. Çok mutlu oldu ve heyecanlandı. 'Şampiyon olarak gittim ve şampiyon olacak ekiple, İsmail Kartal ile buluşacağım için çok mutluyum.'" dedi.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi