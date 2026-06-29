Diyanet Yaz Kur'an kursları başlıyor: İşte 2026 kayıt tarihleri ve başvuru detayları

Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an kurslarında hazırlıklar tamamlandı.

Bu yıl 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarını kapsayacak olan eğitim programlarında, öğrencilerin seviyelerine uygun yarım gün veya tam gün seçenekleri sunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre, camilerde veya Kur'an kursu binalarında yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimler 6 Temmuz 2026tarihinde başlayacak.

6 hafta sürecek olan eğitim dönemi, 14 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. İsteyen öğrenciler için eğitimler internet üzerinden de takip edilebilecek.

Kayıt tarihleri ne zaman?

Kurslara katılmak isteyen öğrenciler ve velileri için kayıt süreci başladı. Kayıtların bizzat kurs merkezlerine gidilerek "yüz yüze" yapılması gerekiyor. Başvurular için son tarih ise 13 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Daha kapsamlı eğitim almak isteyenler için planlanan yatılı kurslarda ise tarihler şu şekilde açıklandı:

1. Dönem:

Kayıt: 22 Haziran - 13 Temmuz 2026

Eğitim: 6 Temmuz - 2 Ağustos 2026 (4 hafta)

2. Dönem:

Kayıt: 27 Temmuz - 10 Ağustos 2026

Eğitim: 3 Ağustos - 21 Ağustos 2026 (3 hafta)

Ailelerin, çocuklarını kayıt ettirmek istedikleri en yakın Kur'an kursuna veya ilçe müftülüklerine giderek başvurularını tamamlamaları yeterli olacak.