Diyarbakır Valiliği: Saldırıda köylü vatandaşlarımız şehit oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler, sivilleri taşıyan bir minibüsü hedef aldı.

Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliğinden açıklama geldi.

Valilik açıklamasında, "İlimiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşımız şehit olmuş 13 köylü vatandaşımız da ağır yaralanmıştır.

Yaralanan vatandaşlarımız Kulp ve Diyarbakır’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır.

GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlanmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan köylü vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı.