Ukrayna Tarım Bakanı Mikola Solskyi'ye yolsuzluk suçlaması: Gözaltına alındı Solskyi, 7 milyon dolar değerindeki araziyi ele geçirmekle suçlanıyor. İstifasını sunan Ukraynalı Bakan, savcılarla iş birliği yapacak.

ensonhaber.com

Ukrayna Tarım Bakanı Mikola Solskyi'nin adı, yolsuzluk soruşturmasına karıştı.

Kolluk kuvvetleri, yolsuzlukla suçlanan Solskyi'yi gözaltına aldı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana yolsuzluklarla mücadele eden Kiev, Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefinin bir parçası olarak bu yöndeki çabalarını artırmayı hedefliyor.

7 milyon dolarlık yolsuzluk davası

Solskyi, büyük bir tarım şirketinin başkanı ve parlamento üyesiyken, değeri 7 milyon dolar olan bir araziyi yasa dışı şekilde ele geçirmekle suçlanıyor.

İstifasını verdi: İş birliği yapacak

Bu hafta istifasını sunan Solskyi, soruşturmada iş birliği yapacak. Aralarında memurların da bulunduğu birçok yetkili de yolsuzlukla suçlanıyor.

2019'da Ukrayna parlamentosu üyesi olan Solskyi, 2022'de Tarım Bakanlığı görevine getirildi.

Savunma Bakanı Reznikov görevden alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ordudaki bir dizi satın alma skandalı nedeniyle geçen yıl Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un görevine son verdi.

The Guardian'ın aktardığına göre, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı saldırılardan bu yana Ukrayna'da çok sayıda yolsuzluk vakası ortaya çıktı.