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Diyarbakır'da 47 kilo esrar yakalandı

Hazro ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 47 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

DHA | 25.05.2019 - 12:59..
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla Hazro ilçesinde oturan S.K.'nin büyük şehirlere uyuşturucu götürmek için nakliyeci aradığı bilgisine ulaştı.

NAKLİYE ARACINA BASKIN YAPILDI

Takibe alınan S.K.'nın, Hazro ilçesine bağlı Kavaklıboğaz köyü kırsalında C.B. ve H.K. ile birlikte nakliye aracına uyuşturucu yükledikleri saptandı.

Diyarbakır'da 47 kilo esrar yakalandı

47 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU

Araç, Hazro- Diyarbakır karayolunda önlem alınarak durduruldu. Araçta yapılan aramada, satışa hazır 47 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 47 kilo esrar yakalandı

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