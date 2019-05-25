1 Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor Kocaeli'nin Kandıra ilçesine kurulacak taş ocağı için 5 bin ağacın işaretlendiği ve hepsinin kesileceği ortaya çıktı.

2 Kayseri’de virajı alamayan araç takla attı: 3 Yaralı G.A. yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi virajı alamayarak takla attı.

3 Hindistan'da özel okulda yangın: 20 ölü Hindistan'ın batı eyaleti Gujarat'ta özel ders veren bir okulda yangın çıktı. Yangında ölü sayısı 20'ye ulaştı.

4 Diyarbakır'da 47 kilo esrar yakalandı Hazro ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 47 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

5 Gaziantep'te genç çiftçiyi yılan ısırdı Öldürülmesin diye koruduğu yılan tarafından ısırılan genç, hastanelik oldu.

6 Antalya'da elektrik mühendisi biber üretiminde çığır açtı Üretimde sınırları zorlayan mühendis Ergin İnal, kendi düşündüğü bir yöntem ile bir çuval üzerine 40 fidan dikti, biber üretimini 4 katına çıkardı.