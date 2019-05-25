Diyarbakır'da 47 kilo esrar yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla Hazro ilçesinde oturan S.K.'nin büyük şehirlere uyuşturucu götürmek için nakliyeci aradığı bilgisine ulaştı.
NAKLİYE ARACINA BASKIN YAPILDI
Takibe alınan S.K.'nın, Hazro ilçesine bağlı Kavaklıboğaz köyü kırsalında C.B. ve H.K. ile birlikte nakliye aracına uyuşturucu yükledikleri saptandı.
47 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU
Araç, Hazro- Diyarbakır karayolunda önlem alınarak durduruldu. Araçta yapılan aramada, satışa hazır 47 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.