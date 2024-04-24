Ceviz kabuğunu atanlar dizlerini dövecek! Meğer dişlerdeki mucizenin sırrı ondaymış… En az kendisi kadar kabuğu faydalı olan besinler arasında cevizde yer almaktadır. Bunca zaman çöpe attığımız bu kabuklar aslında dişler için o mucizeyi saklıyormuş. İşte, ceviz kabuğundaki o mucize…

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Sağlıklı kuru yemişler arasında belki de ilk sırada olan ceviz en kendi kadar kabuklarında da mucizeler saklıyormuş. Bu mucizeyi öğrendikten sonra bir daha kabukları çöpe atmayacaksınız!

Ceviz kabukları, içerdikleri antioksidanlar ve doğal yağlar sayesinde dişlerin o görünümünü geri kazanmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, kabukların içerdiği tanen maddesi sayesinde diş minesini güçlendirdiği ve çürümeyi engellediği de bilinmektedir.

Sağlık açısından birçok fayda içeren ceviz kabukları özellikle dişlerinin sararmasından şikayetçi olanlar için bir numaralı yöntem.

İşte, kabuklardaki diş mucizesi…

Bunca zaman tonlarca para vererek beyazlattığımız dişlerimiz meğer cevizin kabuğu kullanılarak da kar gibi beyaz olabiliyormuş.

İçeriğinde barındığı doğal yağlar sayesinde diş minesini onarıcı etkiler sunan ceviz kabukları düzenli olarak kullanıldığında beyazlatıcı etki de sunar.

Bu etkiyi sağlamak için ise gerekli olan sadece 10-15 adet ceviz kabuğu ve su. Bunları elde ettikten sonra aşağıdaki aşamaları sırayla izledikten sonra dişlerinizi beyazlatacak kürü kolaylıkla elde edeceksiniz.

Kürün hazırlanışı:

Kullanacağınız ceviz kabuklarını ve iç zarlarını öncelikle karbonatlı sirkeli suda bekletin. Ardından güzelce yıkayın.

Daha sonra 15 adet kırılmış ceviz kabuğunu ve iç zarını, 2 bardak su ile koyu bir renk alana kadar yaklaşık 10 dakika kaynatın. Kabuklar kaynadıktan sonra, çay demler gibi 5 dakika dinlendirin.

Dinlendirmenin ardından karışımı temiz bir şişenin içerisine süzün. Etkisini arttırmak için içerisine elma sirkesi ve kullanılacağı zamanda kullanılacak kısmın içerisine karbonat ekleyin.

Karışımı uygulamak için ise öncelikle dişlerinizi bir kez fırçalayın ve ardından elde ettiğiniz kür ile diş tartarlarını iyice temizlemek ve beyazlatmak için dişlerinizi bir kere daha fırçalayın. Daha sonra koyu renk oluşumlarını gidermek için bir kez daha fırçalayın.

Bu kür 5-6 gün boyunca düzenli olarak uygulandığında dişlerinizin kolaylıkla beyazladığını görecek ve tonlarca para vermekten kurtulacaksınız.