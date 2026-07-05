Diyarbakır'da 7 aylık hamile kadın kaza sonrası şoka girdi
Diyarbakır’da seyir halindeki aracın öndeki otomobile arkadan çarpması sonucu şoka giren 7 aylık hamile sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde, öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.
21 ADB 810 plakalı otomobil, önünde seyreden 42 E 0379 plakalı araca arkadan çarptı.
Kazada 7 aylık hamile olduğu öğrenilen 42 E 0379 plakalı aracın sürücüsü şoka girdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hamile kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)