Diyarbakır'da apartmanda "aidat" kavgası

Diyarbakır'da bir sitede aidat kavgası çıktı.

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki bir sitede oturan ve 4 aydır aidat ödemeyen bir kişi ile apartman görevlisi arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Olayda 2 kişi yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARA EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.