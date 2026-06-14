Diyarbakır'da belediye otobüsünde okey oynadılar
Bismil ilçesinde kucaklarına aldıkları kartonu masa gibi kullanarak okey oynayan 4 kişinin o anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Diyarbakır-Bismil arasında sefer yapan belediye otobüsünde, ilginç anlar kaydedildi.
Otobüste karşılıklı oturan 4 kişi, yolculuk sırasında kucaklarına yerleştirdikleri kartonu masa olarak kullanıp, okey oynadı.
OKEY OYANDIKLARI ANLAR KAMERADA
Diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında oynanan oyunu bir kişi, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Görüntüler, sanal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)