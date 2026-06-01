Diyarbakır’da faili meçhul dosyada yargılama zamanı: Hem arazi kavgası hem namus meselesi

Adalet Bakanlığı’nın çalışmaları doğrultusunda faili meçhul kalmış cinayet dosyaları raftan indiriliyor.

Gülistan Doku, Rojin Kabaiş cinayetleri gibi kamuoyu gündemindeki soruşturmalarla ilgili yeniden delil değerlendirme faaliyetleri yürütülürken 2015’ten bu yana faili meçhul kalmış bir cinayet dosyası hakkında da önümüzdeki hafta yargılama başlayacak.

10 YILDIR FAİLİ MEÇHUL

Diyarbakır Sur’a bağlı Mermer köyünde yaşayan 37 yaşındaki Veysi Çevik 29 Ağustos 2015 tarihinde uzun namlulu silahla ateş açılarak öldürüldü.

Ancak görgü tanıklarının ifadelerine göre yüzü maskeli olan saldırganların kim olduğuna dair 10 yıl boyunca bir tespite ulaşılamadı.

Savcılığın, Veysi Çevik’in annesi Kini Çevik’in ısrarlı beyanlarının peşine düşmesi sonucu cinayetin üzerinden 10 yılı aşkın zaman geçtikten sonra 15 Ocak’ta 6 şüpheli tutuklandı. 27 Şubat’ta da tutuklu şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı.

KÖYE DÖNERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Veysi Çevik, cinayet günü olan 29 Ağustos 2015 tarihinde çalıştığı tarlanın sahibine ait olan onarımıyla ilgilendiği traktörü teslim almak üzere Diyarbakır’a gitti.

Traktörü teslim alan Veysi Çevik köye dönüşü sırasında, otomobille kendisine yaklaşan saldırganları fark etmesi üzerine traktörden inerek civardaki tarlalara doğru koştu.

Peşinden koşan iki saldırgandan biri elindeki uzun namlulu silahı ateşleyerek Veysi Çevik’i öldürdü. Olay yerinde tamamı aynı silahtan çıktığı tespit edilen 26 adet mermi kovanı bulundu.

MASKELİ SALDIRGANLAR TESPİT EDİLEMEDİ

Sur ilçesinin Bağpınar köyü sınırları içinde bulunan Üçyol mevkiinde saat 12:40 sıralarında yaşanan olayın hemen ardından o sırada aynı yolda araç kullanmakta olan görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu.

Dinlenen görgü tanıkları, saldırganların maskeli olduklarını belirterek failleri teşhis edemedi.

ANNESİ PEŞİNİ BIRAKMADI

Herhangi bir bulguya ulaşamayan dosya, Zamanaşımı Bürosu’na yollandı ancak Veysi Çevik’in annesi Kini Çevik, oğlunun cinayetinin peşini bırakmadı.

2017’de verdiği ifadesinde oğlunun, aynı köyden oldukları Kurt ailesi mensupları tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

ALDATMA İDDİASI

Kini Çevik, Kurt ailesi mensuplarının, oğlu Veysi Çevik’in kendi gelinleri olan S. Kurt ile ilişkisi olduğu nedeniyle cinayeti işlediğini savundu.

Kurt ailesi mensuplarının önce S. Kurt’un kocası olan kendi kardeşleri S. Kurt’a Veysi Çevik’i öldürmesini dayattıklarını iddia eden Kini Çevik, S. Kurt’un kardeşlerine karısına güvendiğini belirterek bu cinayeti işlemeyeceğini ifade ettiğini söyledi.

Kini Çevik, cinayetten sonra S. Kurt’un, kardeşlerinin baskısıyla, karısını ve çocuklarını da alarak köyden ayrılmak zorunda bırakıldığını anlattı.

KARDEŞLERİ DE SUÇLADI

Gerçekten olaydan bir süre sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte köyden temelli ayrıldığı tespit edilen S. Kurt’un da Kini Çevik’in iddialarının paralelinde bir ifade vermesi üzerine soruşturma yeniden hız kazandı.

S. Kurt’un ağabeyleri Mehmet Kurt ve Mustafa Kurt ile kardeşi Aydın Kurt ve amcasının çocukları Sedat Kurt ve Raüf Kurt’un şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı.

İfade veren şüphelilerin 5’i de S. Kurt’un cinayet olayından 2 ay kadar önce ağabeyi Mustafa Kurt’la arasında çıkan bir arazi satışı anlaşmazlığı nedeniyle kendilerine iftira attığını öne sürdü.

“70 DÖNÜM ARAZİME ÇÖKTÜLER”

S. Kurt, Aralık 2025’te tanık sıfatıyla verdiği ifadede daha önceki yıllarda kardeşlerinin eşi ve çocuklarına zarar verebileceği korkusuyla gerçekleri anlatmadığını öne sürdü.

Ağabeyi Mehmet Kurt’un kendilerine miras kalan bir arazideki payının devri için kendisinden vekalet vermesini istemesi üzerine güvenerek ağabeyine vekalet verdiğini belirten S. Kurt, bundan 1 ay sonra ise kendisine ait olan 70 dönüm civarında arazisinin bu vekalet kanalıyla diğer ağabeyi olan Mustafa Kurt’a devredildiğine dair tebligat aldığını söyledi.

“EŞİN SENİ VEYSİ Ç. İLE ALDATIYOR DEDİLER”

S. Kurt, devamında olanları şöyle aktardı:

“Bunun hesabını sormak için ağabeyim Mehmet K.’nin yanına gittim. Ağabeylerim Mehmet K., Mustafa K. ve kardeşim Aydın K. bana, ‘Senin eşin, Veysi Ç. ile seni aldatıyor. Veysi Ç. ile eşini öldür, teslim ol; biz sana ve çocuklarına bakarız. Bu yüzden senin tarlalarını Mustafa K. üzerine yaptık’ dediler.”

Bu olaydan 2 hafta sonra aynı kardeşleriyle tekrar bir araya geldiğini, kendisine yine eşini ve Veysi Ç.’yi öldürmesi için baskı yaptıklarını belirten S. Kurt, eşine güvendiğini ve kardeşlerine inanmadığını kendilerine söylediğini anlattı.

“ÖLDÜRDÜKLERİNİ KENDİLERİNDEN DUYDUM”

S. Kurt, bunun üzerine kardeşlerinin kendisini darp ettiğini, "Bu işi sen halletmiyorsan biz halledeceğiz” dediklerini aktardı ve ifadesine şöyle devam etti:

“Bu olaydan birkaç gün sonra, Veysi Ç.’yi öldürdüklerini bu üç kardeşimden duydum. Bana, Veysi Ç.’nin öldürülmesini üstlenmemi söylediler. Ben de yapmadığım bir şeyi kabul etmeyeceğimi belirttim. Bunun üzerine kardeşlerim, daha önceden vekalet yoluyla üzerlerine geçirmiş oldukları mallarımı ve elimde bulunan paramı alarak beni köyü terk etmem için zorladılar. Ben de eşim ve çocuklarıma zarar vereceklerinden korktuğum için, Veysi Ç.’nin öldürülmesinden 3-4 ay sonra köyü terk ettim. Ondan sonra bir daha köye gelemedim.”

S. Kurt’un karısı S. Kurt da eşinin ifadeleriyle aynı yönde ifade verdi.

6 TUTUKLAMA

Şüpheliler beyanlarında aile olarak toplanıp cinayet kararı aldıklarını ve cinayeti işlediklerine dair iddiaları tamamen reddetti.

15 Ocak 2026 tarihinde Mehmet Kurt, Mustafa Kurt, Aydın Kurt, Mahmut Kurt, Sedat Kurt ve Raüf Kurt hakkında tutuklama kararı verildi.

Tamamı Kurt ailesi mensubu olan şüphelilerden bazıları gelinleri S. Kurt ile Veysi Çevik arasındaki ilişki olduğuna dair herhangi bir iddia duymadıklarını belirtirken bazıları ise böyle “dedikodular duyduklarını” söyledi.

HTS KAYITLARI UYUMLU

HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemede Mehmet Kurt, Mustafa Kurt, Aydın Kurt ve Sedat Kurt'un cinayet saatinde olay yerinin sinyal alabildiği baz istasyonlarından sinyal aldıkları ve buna dayanarak olay yerinde olabileceklerinin değerlendirildiği iddianamede belirtildi.

8 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

İddianamede 6 sanık için tasarlayarak kasten öldürme ve Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Sanıkların yargılanacağı davanın ilk duruşması 8 Haziran’da görülecek.