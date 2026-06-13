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Diyarbakır'da görüntülenen 3 metrelik yılan hayrete düşürdü

Çınar ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda görüntülenen yılan, dev boyutuyla görenleri şaşırttı.

İHA İHA
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Deve boyutuyla görenleri korkuttu...

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin kırsal Halıören Mahallesi'nde arazide bulunan bir vatandaş, yaklaşık 3 metre uzunluğunda siyah yılana denk geldi.

O ANLARI TELEFON KAMERASINDA 

Vatandaş, sürünen yılana karışmadan peşinden giderek bir müddet onu cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntüde, yılanın taşlık arazide sürünerek kaybolduğu yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)