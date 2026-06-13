Diyarbakır'da görüntülenen 3 metrelik yılan hayrete düşürdü
Çınar ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda görüntülenen yılan, dev boyutuyla görenleri şaşırttı.
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Deve boyutuyla görenleri korkuttu...
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin kırsal Halıören Mahallesi'nde arazide bulunan bir vatandaş, yaklaşık 3 metre uzunluğunda siyah yılana denk geldi.
O ANLARI TELEFON KAMERASINDA
Vatandaş, sürünen yılana karışmadan peşinden giderek bir müddet onu cep telefonuyla görüntüledi.
Görüntüde, yılanın taşlık arazide sürünerek kaybolduğu yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)