Diyarbakır'da haber alınamayan kişi su kuyusunda ölü bulundu
Diyarbakır'da yakınlarının haber alamadığı 55 yaşındaki şahsın cansız bedeni su kuyusunda bulundu.
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Akçaörten Mahallesi'nde yaşayan Cuma A.'dan haber alamayan yakınları evin çevresinde onu aramaya başladı.
Bir süre sonra Cuma A.'yı evinin önünde içinde su bulunan yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuda bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekibi çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarılan 55 yaşındaki Cuma A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)