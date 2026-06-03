Diyarbakır'da hastaneden çıkan Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu
Diyarbakır’da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Üren için arama çalışması başlatıldı.
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi amacıyla hastaneye gelen Yusuf Üren, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastaneden ayrıldı.
Bir süre sonra kendisine ulaşamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Hastane ve çevresinde inceleme başlatan ekipler, Üren’in bulunması için arama çalışmalarını sürdürürken, hastaneden ayrıldığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Görüntülerde Üren’in hastane çevresinde yürüdüğü görüldü.
Alzheimer hastası olduğu belirtilen Yusuf Üren’in bulunması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)