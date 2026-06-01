Diyarbakır'da kaybolan gençten acı haber
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde dün kaybolan şahsın bugün Eğil Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulundu.
Dün kaybolan 30 yaşınadaki Hacı Öcal'dan acı haber geldi.
Hacı Öcal, dün pik yapmak üzere Eğil Baraj Gölü'ne gitti.
Ailesi, haber alamaması üzerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu gölette Öcal'ın cansız bedenine ulaştı.
Cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)