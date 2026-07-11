Diyarbakır'da kayıp şahıs uçurumda ölü bulundu
Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 50 yaşındaki şahsın cansız bedeni uçurumda bulundu.
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yolaltı Mahallesi'nde bir kişinin uçurumda hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
KAYIP İHBARI YAPILMIŞ
Yapılan incelemede cesedin hakkında kayıp ihbarı bulunan 50 yaşındaki H.K.'ye ait olduğu tespit edildi.
H.K'nin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)