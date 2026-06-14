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Diyarbakır’da kazada yaralılar otomobilin içinde sıkıştı

Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada araçlardan biri direğe çarparak durabilirken aracın içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İHA İHA
Diyarbakır’da kazada yaralılar otomobilin içinde sıkıştı
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Diyarbakır'da korkutan kaza...

Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde, seyir halindeki iki otomobil çarpıştı.

2 KİŞİ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan 2 kişi, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)