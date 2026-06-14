Diyarbakır’da kazada yaralılar otomobilin içinde sıkıştı
Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada araçlardan biri direğe çarparak durabilirken aracın içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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Diyarbakır'da korkutan kaza...
Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde, seyir halindeki iki otomobil çarpıştı.
2 KİŞİ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan 2 kişi, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)