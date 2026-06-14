Diyarbakır'da kötü koku harekete geçirdi: Evde cansız bedeni bulundu
Bağlar ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Hasan Akduman, komşularının kötü koku üzerine yaptığı şikayetle eve gelen ekiplerce ölü bulundu.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 203. Sokak’taki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 60 yaşındaki Hasan Akduman’dan, cuma gününden beri haber alınamadı.
Apartmandan gelen kötü kokular üzerine komşuların ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde Hasan Akduman’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Akduman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)