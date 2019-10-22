Diyarbakır'da küçük çocuk pencere korkuluğuna sıkıştı

Diyarbakır'da Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde, 3. kattaki evlerinin penceresinde, pencere ile korkuluk arasında oyun oynayan çocuk, bir anda dengesini kaybederek korkuluk ve pencere arasına sıkıştı.

Pencere pervazında oyun oynayan çocuk, korkuluğa sıkıştı.VİDEO

MAHALLE SEFERBER OLDU

Çocuğunun sıkıştığını fark eden anne, koşup oğlunun kollarından tutarak, yardım istedi. Kadının sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalleli önlem için pencerinin altında battaniye açarken, kadının alt komşusu ise pencereye çıkıp, çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, raylı merdivenle çocuğun sıkıştığı pencere çıktı. Ekipler, yaptıkları müdahalenin ardından korkuluk demirleri arasında sıkışan çocuğu kurtarıldı.

O anlar, bir mahalleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.