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Diyarbakır çayırlarında leopar yavruları

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde hayvan otlatan çobanlar tarafından bir yetişkin ve 3 yavru leopar görüldü.

İHA | 24.04.2019 - 15:11..
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Koyunları otlatmaya çıkan köylüler tarafından bulunan yavru leoparların sonraki gün yetişkin leopar tarafından götürüldüğü ileri sürüldü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerinin köyde yaptıkları arama sonucu herhangi bir şey bulamadıkları ancak fotoğraflardaki yavruların leopara ait olduklarını teyit ettikleri öğrenildi.

YETKİLİLER İNCELEME YAPACAK

Yetkililerin inceleme yapmak üzere tekrar bölgeye geleceği öğrenildi.

Yine Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Solmaz köyünde 3 Kasım 2013 tarihinde bir çoban, iddiasına göre leoparın saldırısına uğramış, leopar bir vatandaş tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü.

Diyarbakır çayırlarında leopar yavruları

Diyarbakır çayırlarında leopar yavruları

Diyarbakır çayırlarında leopar yavruları

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