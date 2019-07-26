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Diyarbakır'da minibüs makas attı: 15 yaralı

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde makas atan yolcu minibüsü, önünde seyreden parke taşı yüklü traktöre arkadan çarptı.

İHA | 26.07.2019 - 15:51..
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Diyarbakır Elazığ karayolu üzerinde süratli bir şekilde makas atan yolcu minibüsü şoförü, son anda fark ettiği parke taşı yüklü traktöre arkadan çarptı.

Kaza sonrası bölge can pazarı yerine döndü.

1'İ BEBEK 15 YARALI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarda çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada, 1'i bebek 5'i ağır olmak üzere 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Diyarbakır'da makas kazası

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası olay yerine gelen güvenlik güçleri, yolcu minibüsü şoförünü gözaltına aldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da minibüs makas attı: 15 yaralı

Diyarbakır'da minibüs makas attı: 15 yaralı

Diyarbakır'da minibüs makas attı: 15 yaralı

Diyarbakır'da minibüs makas attı: 15 yaralı

Diyarbakır'da minibüs makas attı: 15 yaralı


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