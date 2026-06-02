Diyarbakır'da seyir halindeki minibüste yangın

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi’nde 21 M 0158 plakalı minibüs, trafikte ilerlediği sırada bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı güvenli bir noktada durdurarak hızla dışarı çıktı. Bu sayede olası bir can kaybı ya da yaralanma önlendi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, minibüsü tamamen saran alevlere müdahale etti.

Yoğun çabanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak araç, yangının etkisiyle tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Sürücünün hızlı refleksi sayesinde olayın daha büyük bir felakete dönüşmesi engellendi.

Çevrede kısa süreli panik yaşanırken ekipler, bölgede güvenlik önlemleri aldı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Araçta teknik bir arıza ihtimali üzerinde durulurken kesin nedenin, yapılacak teknik incelemenin ardından netleşeceği bildirildi.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için araç sahiplerine düzenli bakım uyarısında bulundu.