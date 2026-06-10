Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna koştu

Diyarbakır'da termometreler 35 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar da aileleriyle birlikte geldikleri merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda serinlemeye çalıştı.

BETON ZEMİNE UZANARAK GÜNEŞLENDİLER

Tarihi surların içinde bulunan ve suyunun Karacadağ'ın eteklerinden geldiğine inanılan havuzda yüzmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, sudan çıktıktan sonra beton zemine uzanarak güneşlendi.

İstanbul'da yaşadığını ve Diyarbakır'a her geldiğinde çocuklarını mutlaka Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna getirdiğini anlatan Turan, birçok ailenin de çocuklarını aynı yere getirdiğini belirtti.

ÇOCUKLAR PARKTA HEM EĞLENİYOR HEM DE SERİNLİYOR

Çocuğunu parka getiren Alparslan Öktem de çocukların parkta hem eğlendiğini hem de serinlediğini ifade etti.

"ÇOCUKLARIMIZI SERİNLEMEK İÇİN BURAYA GETİRİYORUZ"

Öktem, "Diyarbakır'da havalar ısındığında ilk akla gelen yer Anzele'dir. Biz de çocuklarımızı serinlemek için buraya getiriyoruz." dedi.

HER GÜN PARKA UĞRUYORLAR

Çocuklardan 10 yaşındaki Veysel Ay, fırsat buldukça arkadaşlarıyla birlikte süs havuzunda yüzmeye geldiklerini söyledi.

İlyas Ay da havaların ısınmasıyla birlikte süs havuzuna geldiklerini, eğlenceli vakit geçirdikleri için her gün parka uğradıklarını kaydetti.