Diyarbakır'da tartıştığı babasını öldürdü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 34 yaşındaki M.D., tartıştığı babası 63 yaşındaki Nesih Deniz'i silahla ateş ederek öldürdü.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Diyarbakır'da babasını katletti...
Çınar ilçesi kırsal Ağaçsever Mahallesi’nde Nesih Deniz ve oğlu M.D. arasındaki tartışma, kısa sürede büyüdü. M.D., babasına silahla ateş ederek yaraladı.
KURTARILAMADI
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nesih Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)