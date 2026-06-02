Diyarbakır'da yolda gördüğü bilekliği alıp uzaklaştı

Diyarbakır'da sokak ortasında ilginç hırsızlık...

Urfa Bulvarı’nda R.T., kolundan çıkan yaklaşık 60 bin lira değerindeki altın bilekliğini fark etmeden düşürdü.

Bilekliği bulan kişi ise polise götürmeyi tercih etmedi.

Bir süre sonra bileziğinin olmadığını fark eden R.T., çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Görüntülerde, yere düşen bileziğin yoldan geçen bir kişi tarafından alındığı görüldü. Durumu polis ekipleri ile Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'na bildiren R.T., şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.