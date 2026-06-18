Diyetisyen Ersin Özdemir: Türkiye'de kibarlık dezavantaj olarak görülüyor

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Diyabetli Diyetisyen Ersin Özdemir, her hafta Ensonhaber YouTube kanalında sağlıkla ilgili en çok merak edilen soruları yanıtlıyor.

Özdemir, bu kez Türkiye'de kibar davranan kişilere yönelik takınılan tavırlardan bahsetti.

"Beni yerden yere vurdular" diyen Özdemir, şöyle konuştu;

"NAİF KONUŞTUM DİYE ERKEK DEĞİLSİN DEDİLER"

"Ne erkekliğimi bıraktılar, ne gayliğimi bıraktılar. Yerden yere vurdular.

Ben size Türkiye'de ve dünya üzerinde yapılmış çalışmaları özetleyip anlattım.

Katılırsınız, katılmazsınız. Naif konuşmuşum diye, elimi kolumu sallamışım diye ne erkekliğimi bıraktılar, ne namusumu bıraktılar.

"TÜRKİYE'DE NAİF OLMAK DEZAVANTAJ"

İnsanlar konuya odaklanacaklarına benim seçimlerimle ilgilenmiş, ilgiyi oraya döndürmüş durumdalar.

Türkiye'de maalesef ki naziklik, rica ederek konuşmak, nazik konuşmak; maalesef ki erkeklik açısından bir dezavantaj olarak görülüyor.

"KIRK FIRIN EKMEK YEMESİ LAZIM"

Türkiye'mizin ve insanımızın, özellikle de bu olumsuz yorum yapanların, bu konuda daha kırk fırın ekmek yemesi lazım."