DMM: 25 yeni ilin kurulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır

Dezenformasyona anında müdahale...

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "25 yeni il kurulacak" yönünde iddialar yer aldı.

DMM YALANLADI

Söz konusu iddiaların hızla yayılmasının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden(DMM) açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

"HERHANGİ BİR ÇALIŞMA BULUNMAMAKTADIR"

Türkiye'nin idari yapısında bir değişiklik yapılacağına dair hiçbir resmi hazırlık olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "25 yeni ilin kurulacağı" yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.”

"KAMUOYUNDA ALGI VE MANİPÜLASYON OLUŞTURMA AMACI TAŞIYOR"

Açıklamada ayrıca sadece resmi duyurulara kulak verilmesi istenilerek "Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır.

Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.