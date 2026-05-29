DMM’den “İstiklal Marşı kaldırıldı” iddialarına yalanlama

Bazı sosyal medya platformlarında, TFF'nin İstiklal Marşı'nın okunmasını yasakladığı yönünde paylaşımlar dolaşıma sokuldu.

İddialara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

"MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TFF’nin aldığı kararın İstiklal Marşı’nın okunmasıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, maçlardan önce İstiklal Marşı okunması uygulamasının TFF talimatlarında yer aldığı şekliyle devam ettiği belirtildi.

Düzenlemenin yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma sırasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, kararın UEFA ve FIFA’nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum amacıyla alındığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, kulüpler ve futbolculardan gelen taleplerin de dikkate alındığı belirtilerek, kamuoyunda infial oluşturmayı hedefleyen manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.