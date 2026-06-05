Doğalgaz kokusu sanıp ihbar ettiler: Emekli öğretmenin cansız bedeni bulundu

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Düzce'de Aziziye Mahallesi 892 Sokak'ta bir apartmanın sakinleri, akşam saatlerinde duydukları rahatsız edici kokuyu doğalgaz kokusu sanarak ihbarda bulundu.

Binaya gelen doğalgaz ekipleri, yaptıkları ölçümlerde kokunun doğalgazdan kaynaklanmadığını tespit etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

EMEKLİ ÖĞRETMENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Emekli öğretmen Hüseyin Taraf'ın,apartmanda yalnız yaşadığı dairesine giren polis ekipleri, emekli öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaklaşık 4 gün önce öldüğü tahmin edilen Hüseyin Taraf'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



