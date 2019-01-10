Doğu Anadolu'da buzlanmaya dikkat

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

BUZLANMAYA KARŞI UYARI

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 8, Bitlis'te 16, Hakkari ve Muş'ta 12 derecede ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 3, Muş'ta 2 ve Hakkari'de 12 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu olacak, rüzgar batı ve kuzey batıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de buzlanma beklendiği aktarılarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

MUŞ'TAN KAR FOTOĞRAFLARI

Öte yandan Muş'ta Anadolu Ajansı muhabiri Yahya Sezgin tarafından çekilen kareler, seyrine doyulmaz manzaralar ortaya koydu.