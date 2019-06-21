Doğu Perinçek'ten Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili parti liderlerinden yorumlar geliyor.

Konuyla Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek de açıklamalarda bulundu.

"Abdullah Öcalan’ın mektubunu en iyi anlayan, Kandil oldu." diyen Perinçek, "PKK yönetimi, birkaç kez üst üste bu açıklamanın Öcalan’a 'PKK’nın direnişini kırmak için yaptırıldığını' belirtti. Vatan Partisi de o zaman bu gerçeğe dikkat çekti." ifadelerini kullandı.

"ABD RAHATSIZ OLDU"

ABD'nin Öcalan'ın çağrısındna rahatsız olduğunu iddia eden Perinçek, buna gerekçe olarak ise 'PKK'nın CHP'ye oy çağrısı yaptığı' yönündeki iddialarını gösterdi.

Perinçek, şunları söyledi: "Olayın devamının geleceği belliydi. Öcalan’ın, avukatlarına verdiği ikinci bir mektup, dün kamuoyuna açıklandı. Öcalan, PKK/HDP’nin CHP’yi desteklemesine tavır aldı, iki aday arasında 'Tarafsız kalın' dedi. 'Ekrem İmamoğlu’na da Binali Yıldırım’a da oy vermeyin' çağrısı yaptı. Bu çağrıya tepki PKK, HDP ve CHP’den geldi. Çünkü PKK, HDP oylarını CHP’ye yönlendirmişti. Aslında bu çağrıdan rahatsız olan ABD'ydi. Çünkü İmamoğlu’na gidecek oyların bir kısmının önü kesiliyordu."

"PKK BÖLÜNÜYOR"

PKK'nın bölünmekte olduğunu da belirten Perinçek, "Türk Ordusu'nun ve polisinin ayakları altında kalan örgüt, çıkmaza girmiştir ve her çıkmaza giren örgüt gibi bölünüyor." ifadelerini kullandı.