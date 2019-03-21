Doğum yapan kadın kedinin süt annesi oldu

Bursa’da üç ay önce doğum yapan kadın, kapısının önüne bırakılan kutuda bulduğu yavru kediyi kurtarmak için kendi sütünü sağıp, kediye hayat verdi.

KUTUDA ÖLÜ KEDİ BULAN ÇİFT POLİSE KOŞTU

Kapılarına bırakılan kutunun içerisinde iki yavru kediden birinin başı kesilmiş haldeydi. 15 Günlük olan diğer kedi ise ölmeye yüz tutmuştu. Kesik başı ve patileri ile 1 adet kredi kartı fişi bulan çift soluğu karakolda aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kutuyu bıraktıktan sonra sokaktan hızla ayrılan bir kişiyi tespit eden polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.





GÜVENLİK KAMERALARI GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARDI

Daha sonra sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliği meçhul bir kişinin elinde taşıdığı kutuyu genç çiftin kapısının önüne bıraktıktan sonra sık sık geri bakarak hızla sokaktan ayrıldığını tespit etti.





15 GÜNLÜK YAVRU KEDİYİ KENDİ SÜTÜYLE BESLEDİ

Açlıktan bitkin düşen 15 günlük yavru kediyi evlerine getiren genç çift, o saatte açık bir market ya da bakkal bulamayınca, 3 ay önce doğum yapan anne Bahar Çelik’in aklına ilginç bir fikir geldi. Dünyaya getirdiği oğlunu, emmediği için kendi sütünü sağıp biberonla besleyen anne Bahar Çelik bir biberon da yavru kedi için hazırlayıp şırınga ile hayvanı doyurdu. Bahar Çelik’in sütü ile karnı doyan yavru kedinin bir süre sonra gözleri açıldı. Genç çift ölümden dönen yavru kediye 'Kader' ismini koydu. Anne sütü sayesinde ilk geceyi atlatan yavru kediye daha sonra şırınga yardımıyla mama verilmeye başlandı. Genç aile, yavru kediyi sahiplendirerek yavruları bulunan başka bir kedinin yanına koydu.





''GÖREVİMİZ''

Kendi sütünü enjektöre sağarak yavru kediyi besleyen Bahar Çelik ise, ''Şu anda bir süt anne bulduk zaten kediye, oraya giderek kurtulmuş oldu. İçimiz rahat, biz görevimizi yaptık" diye konuştu.



