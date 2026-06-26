Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımı uygulamasında; 1 Ocak 2025 sonrası doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek sağlanıyor.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 1 milyon 120 bin 990 çocuğun doğum yardımından yararlandığı, bu çocukların önemli bir kısmının ilk ve ikinci çocuklardan oluştuğu bildirildi.

ÇOKLU DOĞUMA ÇOKLU DESTEK

Ayrıca ikiz ve üzeri doğumlarda da çoklu destek ödemelerinin devam ettiği belirtildi.

DESTEKLER 5 YAŞA KADAR SÜRÜYOR

Düzenli ödeme alan çocuklar için desteklerin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar sürdüğü ifade edildi.

Başvuruların e-Devlet ve mobil uygulama üzerinden alındığı, ödeme bilgilerinin de yine dijital kanallar aracılığıyla görüntülenebildiği aktarıldı.

Ödemelerin ilgili banka aracılığıyla hesaplara yatırıldığı kaydedildi.