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Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın, yurt dışında sürdüğü lüks yaşama ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

DHA | 05.07.2019 - 12:06..
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Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, yurt dışındaki lüks yaşamına devam ediyor.

Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde bulunduğu, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği belirtilen Mehmet Aydın'ın, eski eşi Sıla Aydın'a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü görüntüler yayınlandı.

Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

Aydın çifti, lüks yatta dolandırdıkları paralarla keyif sürerken kameralara poz veriyor. Görüntülerde, geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks otomobillerde yer alıyor.

Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Bu arada kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5'si firari, 2'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının dün görülen duruşmasında, tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul'un tahliyesine karar verildi. Böylece, davada tutuklu sanık kalmadı.

Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası VİDEO

Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk
Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

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