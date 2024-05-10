Alparslan Bayraktar: ABD ile enerji ve maden alanında iş birliğimizi geliştirmeye hazırız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile ABD arasında birçok potansiyel iş birliği alanının bulunduğunu belirterek yenilenebilir enerji, kritik mineraller ve LNG konularında yapılabileceklere ışık tuttu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) ABD Ticaret Odası ve American Turkish Business Roundtable (ATBR) iş birliğinde düzenlediği "39. Amerikan-Türk Konferansı"na katıldı.

Bayraktar, burada Türkiye ile ABD'nin sadece kendi ülkelerinde değil üçüncü ülkeler ve farklı bölgelerde de iş birliği yapabileceğine işaret etti.

Türkiye ile ABD'nin birçok potansiyel iş birliği alanının bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

Enerji dönüşümü, endüstrinin yadsınamaz bir gerçeği haline geldikçe alanların sayısı da artıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, kritik mineraller ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gibi alanlar, bunların arasında yer alıyor.

Enerji ve İklim Diyaloğu'nu özel sektöre açma hedefi

Dün, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile Enerji ve İklim Diyaloğu mekanizmasını başlattıklarını anımsatan Bayraktar, şöyle konuştu:

Bu platform, bize her iki ulusun enerji stratejilerinin merkezinde yer alan kilit alanlarda iş birliğimizi ilerletmemiz için değerli bir çerçeve sağlayacaktır. Platformu, Türk-Amerikan iş dünyasından yatırımcılara da açmayı hedefliyoruz.

"ABD ile enerji ve maden alanında ikili iş birliğimizi geliştirmeye hazırız"

Bayraktar, Türkiye olarak herkes için daha iyi, daha temiz ve sürdürülebilir enerji geleceğine sahip bulunmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "Bu stratejik alandaki ortak eylemimiz, sahip olmayı umduğumuz stratejik ortaklığı gerektirir ve dolayısıyla ABD ile enerji ve maden alanında ikili iş birliğimizi geliştirmeye hazırız." dedi.

"Türkiye ile ABD arasındaki LNG iş birliği, ciddi büyüme potansiyeli taşıyor"

Bayraktar, Türkiye'nin ABD ile LNG ticaretinin arttığına işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

ABD, şu anda 2'nci büyük LNG tedarikçimiz konumunda. Türkiye ile ABD arasındaki LNG iş birliğinin ciddi bir büyüme potansiyeli taşıdığına ve artan hacimlerin, Türkiye'nin ve bölgenin arz güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyorum.

"Türkiye'nin enerji talebi arttı"

Türkiye'nin enerji talebinin arttığını ve ülkenin enerjide ithalata bağımlı olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bu iki büyük zorluk arasında özgün bir enerji dönüşümü stratejisi geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Dijitalleşmenin önemi vurgulandı

Bayraktar, Türkiye'nin uzun vadeli enerji planının yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer, doğalgaz, hidrojen ve madencilik olduğunu belirterek, bu alanlara yatırım çekmek için güçlü enerji altyapısı, rekabetçi enerji piyasası ve dijitalleşmenin önemini vurguladı.

"Türkiye, yenilenebilir enerji kapasitesinde Avrupa'da ilk sıralarda"

Türkiye'nin kurulu kapasitesinin yarıdan fazlasının yenilenebilir enerjiye dayandığına işaret eden Bayraktar, hidro, rüzgar, güneş ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kapasitesinde Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Bayraktar, "2053 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğimiz için sürdürülebilir bir enerji geleceğine bağlılığımız değişmez." dedi.

Güneş ve rüzgar kapasitesi hedefi

Yenilenebilir projeleri farklı yol ve araçlarla desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Bayraktar, 2035'e kadar güneş ve rüzgar kapasitesini 60 gigavat artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Akkuyu

Nükleer enerji üretimine de büyük önem verdiklerini belirten Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin Akkuyu'da devreye alınmasının tarihi bir dönüm noktası olacağını, ülkenin yakıt karışımını daha da çeşitlendireceğini, karbon emisyonunu yıllık 35 milyon ton azaltacağını ve enerji güvenliğine katkıda bulunacağını ifade etti.

Küçük modüler reaktörlere yatırım

Bayraktar, Türkiye'nin özellikle yüksek enerji yoğun sanayilerin dönüşümü için temiz ve verimli enerji kaynağı küçük modüler reaktörlere (SMR) yatırım yapma konusunda da istekli olduğunu vurguladı.

Yıllık gaz ihtiyacı için LNG

Gaz arz güvenliği için Türkiye'nin yeniden gazlaştırma terminalleri, bazı boru hatları projeleri ve yer altı depolama tesisleri dahil olmak üzere farklı altyapı projelerine yoğun yatırım yaptığına işaret eden Bayraktar, tüm bu yatırımlarla ülkenin yıllık gaz ihtiyacının yarısının LNG'den karşılanabildiğini söyledi.

"Mevzuatı uyarlıyoruz"

Bayraktar, dijitalleşmenin enerji sektöründeki önemini vurgulayarak, daha fazla dijitalleşmeye olanak sağlamak için mevzuatı sürekli uyarladıklarını sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)