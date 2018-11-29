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Dolar ve euro eriyor

Ekonominin iyileşmesi süreci sürüyor. Dolar bugün 5.18 ile son ayların en düşük seviyesini gördü.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 10:10..
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Dolar ve euro eriyor

Dolarda yaşanan düşüş devam ediyor. Bugün, son ayların en düşük seviyesini gören dolar 5,18 seviyelerine kadar geriledi. Doların yeni direnç noktası 5,10 olarak görülüyor.

DÜŞÜŞÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Özellikle, Türkiye'de yaşanan ekonomiye istikrar kazandırma sürecinde alınan önlemler, meyvelerini vermeye devam ederken ekonomi uzmanları doların düşüşünün devam edeceğini belirtiyor.

Özellikle yakın vadede 5,08 - 5,05 bandına ulaşılması beklenen dolar yeni yıla düşüşle girdiği taktirde trendini bozmayacağı düşünülüyor.

EURO DA ERİYOR

Dövizde düşüş sadece dolarda yaşanmıyor. Euro değerlerinde de düşüş trendi devam ederken, bugün euro TL karşısında 5,90 seviyelerine kadar geriledi.

Dolar ve euro eriyor

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