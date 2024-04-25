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Serbest piyasada döviz fiyatları arttı, altın fiyatları düştü

Serbest piyasada döviz fiyatları arttı, altın fiyatları düştü Bugün Merkez Bankası nisan ayı politika faiz kararını açıklayacak. Yapılan anketlerden çıkan tahminlere göre, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor. Veri öncesinde piyasa hareketleri ise merakla izlenecek.