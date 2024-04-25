Serbest piyasada döviz fiyatları arttı, altın fiyatları düştü
ensonhaber.com

Dün doların satış fiyatı 32,5200 lira, euronun satış fiyatı ise 34,7910 lira olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonucu bugün saat 14.00'te açıklanacak.

Faizin yüzde 50'de sabit bırakılması bekleniyor.

Yurt içi piyasalar ise Merkez Bankası'nın para politikası kararlarını bekliyor

Serbest piyasada döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 32,5850 liradan, euro 34,8980 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,5830 liradan alınan dolar, 32,5850 liradan satılıyor.

34,8960 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,8980 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise güne 40,5244'ten başladı.

Altın fiyatları

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 319 dolardan alıcı buluyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 2 bin 426 lira

Çeyrek altın: 4 bin 115 lira

Cumhuriyet altını: 16 bin 768 lira

Tam altın: 16 bin 462 lira

Yarım altın: 8 bin 231 lira