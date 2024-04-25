Serbest piyasada döviz fiyatları arttı, altın fiyatları düştü

Dün doların satış fiyatı 32,5200 lira, euronun satış fiyatı ise 34,7910 lira olmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonucu bugün saat 14.00'te açıklanacak.
Faizin yüzde 50'de sabit bırakılması bekleniyor.
Yurt içi piyasalar ise Merkez Bankası'nın para politikası kararlarını bekliyor
Serbest piyasada döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 32,5850 liradan, euro 34,8980 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,5830 liradan alınan dolar, 32,5850 liradan satılıyor.
34,8960 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,8980 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise güne 40,5244'ten başladı.
Altın fiyatları
Altının ons fiyatı ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 319 dolardan alıcı buluyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 2 bin 426 lira
Çeyrek altın: 4 bin 115 lira
Cumhuriyet altını: 16 bin 768 lira
Tam altın: 16 bin 462 lira
Yarım altın: 8 bin 231 lira
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