Donald Trump, ABD'nin yeni pasaportunu paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Truth Social hesabında bir gönderi yayınlayan Trump, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ancak ABD Başkanı'nın gündeminde son dönemden farklı olarak bu defa İran yoktu.

KENDİSİNİN YER ALDIĞI PASAPORTU TANITTI

Trump, ülkenin bağımsızlığının 250. yılı dolayısıyla sınırlı sayıda üretilecek yeni Amerikan pasaportu tasarımını tanıttı.

Pasaportta Trump’ın sert yüz ifadesiyle yer aldığı bir fotoğrafının bulunduğu görülüyor.

"HOŞ GELDİNİZ AMA USLU DURUN"

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da paylaştığı mesajda, tasarımın bir örneğini de ekleyerek, "Yeni Amerikan pasaportu, Hoş geldiniz ama uslu durun!’" ifadelerini kullandı.

Görüntüde Trump’ın keskin bakışlarla masasının arkasında durduğu ve imzasının yer aldığı arka planda ise Bağımsızlık Bildirgesi metninin bulunduğu dikkat çekti.

BEYAZ SARAY DA YAYINLADI

Pasaportun karşı sayfasında ise 1776’da Bağımsızlık Bildirgesi’nin imzalanmasını tasvir eden bir illüstrasyon ve “Amerika Birleşik Devletleri 250” ifadesi yer alıyor.

Beyaz Saray da aynı tasarımı 'vatansever pasaport' başlığıyla yeniden paylaştı.

SEYAHAT BELGELERİNDE YER ALAN GÖREVDEKİ İLK BAŞKAN

Trump, Amerikalıların seyahat belgelerinde yer alan ilk görevdeki ABD başkanı olacak.

Nisan ayında bir bakanlık yetkilisi, Trump temalı pasaportların yalnızca Washington'daki yüz yüze randevularda ve "stoklar sürdüğü sürece" temin edilebileceğini söylemişti.