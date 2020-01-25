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Donald Trump, Çin'in çabalarını takdir etti

Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, "Çin, yeni tip koronavirüsü sınırlandırmak için çok fazla gayret gösteriyor. Bu çabalar işe yaracaktır." dedi.

AA | 25.01.2020 - 08:44..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya etkilenenlerin sayısı ise 830'a yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin yönetiminin, ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek için gösterdiği çabaları takdir ettiğini belirtti.

''BU ÇABALAR İŞE YARAYACAKTIR''

Trump, Çin kaynaklı koronavirüsle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin, koronavirüsü sınırlandırmak için çok fazla gayret gösteriyor. ABD, Çin'in çabalarını ve şeffaflığını takdir ediyor. Bu çabalar işe yarayacaktır. Özellikle Amerikan halkı adına Devlet Başkanı Şi'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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