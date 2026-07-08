Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü bir adam

NATO liderler zirvesi sonrası liderler ikili görüşmelere geçti.

50 milyar dolarlık yeni savunma bütçesinin onaylandığı zirvede, Ukrayna için 2026 yılında 70 milyar euro destek sağlanması konusunda da mutabık kalındı.

TRUMP-ZELENSKY GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile ikili bir görüşme yapacak.

Trump ilk önce Ukrayna lideri Zelensky ile bir araya geldi. Programın basına açık bölümünde konuşan Trump, sözlerine Ankara'daki zirvenin eksiksiz ve mükemmel organize olunmuş olduğuna dair övgü dolu sözler söyledi.

Yanında bulunan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya zirveye dair görüşlerini de soran Trump, "Daha iyi gidemezdi değil mi Marco?" diyerek sözü Rubio'ya verdi.

Rubio da toplantının çok olumlu geçtiğini ifade etti.

"ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ, DÜNYA BUNU GÖRÜYOR"

ABD Başkanı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir dostlukları olduğunu bir kere daha yineleyerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü birisi, dünya bunu görüyor." dedi.

Organizasyondan duyduğu memnuniyete konuşmasında ikinci defa vurgu yapan Trump, "Her şey harika. Havalimanından varacağımız noktaya kadar her şey harikaydı. Çok iyi bir toplantıydı." dedi.

"PUTİN ZORLUBİR KARAKTER"

“Kulağa çok basit geliyor ancak parktaki iki çocuğun birbirini sevmemesi gibi. Bazen izin vermek gerekiyor kavga etmelerine. Zelensy çok iyi bir iş çıkardı. Ukrayna’da çok cesur insanlar var. Rusya çok büyük bir güç. Çok silahlı bir güce sahip.



Birçok savaşı sonlandırdık, bitirdik. Bu belki de en kolayı olacaktı ama Putin zorlu bir karakter, buradaki beyefendi de zorlu bir karakter. Dolayısıyla işi içerisinde birçok taahhüt var, herkes ülkesini seviyor ama son birkaç haftada önemli ilerlemeler kaydettik. Putin savaşın bitmesini istiyor. Bugün Putin ile görüşeceğim.”

"PUTİN MOSKOVA'DA BULUŞMAK İSTEDİ, TABİİ Kİ ZELENSKY ORAYA GİTMEYECEK"

“Putin’e sordum nerede buluşmak istersin diye. Moskova dedi. Tabii ki Zelenski oraya gitmeyecek. Görüşmeler nerede olacak bilmiyorum. Tabi ki bir güvenlik garantisi üzerine görüşeceğiz. Doğru bir anlşama yaparsak güvenlik paketi yapacağız. Rusya çok mutlu olacak. Onların da çok kıymetli toprakları var. Yeniden saldırma bence olmayacak. 5 yıldır sürüyor bu savaş. Savaşın bittiğini görmek isterim. Ukrayna’ya gitmemden gizli servis mutlu olmaz. Kiev’i kurtarmak çok güzel olur. Bence bir anlaşmaya varacaklar.”

"İRAN'I BU GECE VURABİLİRİZ"

İran'a yönelik ateşkesin bittiğini vurgulayan Trump, "Çok yaramazlık yapıyorlar. Onlara çok sert saldırdık. Akıllanmaları lazım. Bu akşam da büyük ihtimal vuracağız. Biz onların nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz. Hepsi çılgınlar. 47 yıldır Ortadoğu'nun zorbası olduğunu gördük ama artık değiller. Nükleer silaha da sahip olmazlar ben artık buradayım." dedi.

UKRAYNA'YA PATRIOT LİSANSI VERİLECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot desteği vereceklerini fakat ellerindeki tüm stoğu Ukrayna'ya veremeyeceklerini bu nedenle Ukrayna'ya üretim lisansı vereceklerini duyurdu.

Bu lisansla birlikte Ukrayna Patriot füzelerini kendi topraklarında üreterek kullanıma sokacak.

"CENAZEDE İRAN'I VURMADIK ONLARSA ÜÇ GEMİYİ VURDU"

“Bize "Lütfen bizicenaze sırasında öldürmeyin" dediler, biz hiçbir şey yapmadık. Ancak sonrasında ne oldu? İki gemiyi batırmaya çalıştılar, Suudi ve Katar gemisi. Hatta üç gemiye saldırdılar, anlamıyorum. Onlarla ilgili hiçbir şey anlamıyorum, çok korkunç insanlar. Verdikleri hiçbir sözün arkasında durmuyorlar.



Belki büyük bir saldırı gerçekleşebilir ve bir sürü şeyi yerle bir edebiliriz.



NATO ve Avrupa ülkeleri mayın temizleme araçları yollamayı teklif ettiler ama artık ihtiyacımız yok, biz hallettik. İran'a yaptıklarımızı 47 yıl önce yapmalıydık.”