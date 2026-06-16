Donald Trump: Hürmüz cumaya kadar açılacak
İran ile anlaşmaya varan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklamada "Tamamen ücretsiz olacak" dedi.
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ABD ile İran anlaşmasında önemli görüşmeler devam ediyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın cuma gününe kadar açılacağını duyurdu.
Donald Trump, "Hürmüz tamamen ücretsiz olacak." dedi.
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Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi