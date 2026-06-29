Donald Trump: İran görüşme talep etti

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Orta Doğu'da gündem yoğun.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle devam eden savaşta, anlaşma yolunda önemli adımlar atıldı.

Hürmüz Boğazı'nın kısmi olarak kapatılması, ABD'nin deniz ablukası ve karşılıklı saldırılar, bölgede büyük bir krize yol açmıştı.

GÖRÜŞMELER İSVİÇRE'DE DEVAM ETTİ

Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğuyla yürütülen diplomatik çabalar sonucunda 17 Haziran'da, İslamabad mutabakatı imzalanarak çatışmaların durdurulması ve Boğaz'ın yeniden açılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Bu mutabakatın ardından teknik görüşmeler İsviçre'de devam etti.

ANLAŞMAZLIKLAR ORTAYA ÇIKTI

Ancak son dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği ve anlaşmanın uygulanması konusunda yeni anlaşmazlıklar ve sınırlı karşılıklı vuruşmalar yaşandı.

Katar'ın arabuluculuğunda her iki taraf da gerilimi azaltma ve görüşmelere dönme kararı aldı.

"İRAN GÖRÜŞME TALEP ETTİ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Donald Trump'ın açıklamasına göre İran tarafı, son dönemdeki gerilimlerin ardından doğrudan veya arabulucular aracılığıyla yeni bir toplantı talebinde bulundu.

Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda bu görüşmenin yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını belirtti.