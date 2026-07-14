Donald Trump: Körfez ülkeleri ABD'ye tazminat ödemek zorunda

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir imza töreninde İran krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran ordusunu yerle bir ettiklerini öne süren Trump, "Onları çok sert vuruyoruz. Daha düne kadar bir anlaşmamız vardı, her şey tamamlanmıştı ama sonra anlaşmada hoşlarına gitmeyen bir şey olduğunu fark ettikleri için o anlaşmayı hemen bozdular. Kafaları farklı çalışıyor ancak biz buna müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ'Ü KONTROL ALTINA ALACAĞIZ"

Bu gece İran’ı sert bir şekilde vurduklarını hatırlatan Trump, "Hürmüz Boğazı’na müdahalede bulunma yeteneklerinin tamamını ortadan kaldırıyoruz. Bence günün sonunda tüm durumu kontrol altına alacağız." dedi.

İran’ın kendi vatandaşlarına da "berbat" davrandığını kaydeden Trump, "Tespit edebildiğimiz kadarıyla şu ana kadar 52 bin protestocuyu öldürdüler; bundan daha fazla da olabilir ama en az 52 bin protestocu öldürüldü. Bu gerçekten korkunç bir durum. Bunu çok hızlı bir şekilde kontrol altına alacağız." şeklinde konuştu.

"İRAN’I ÇOK SERT VURUYORUZ, BU DEVAM EDECEK"

Trump’a İran’ın anlaşmadan vazgeçtiği yönündeki ifadeleri hatırlatılarak, "Müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılamayacağı sonucuna mı vardınız?" sorusu yöneltildi.

Böyle bir sonuca varmadığını vurgulayan Trump, "Ama bu gece onları çok ağır vuruyoruz. Bildiğiniz gibi onlara saldırıyoruz. Muazzam miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız sayılara sahibiz ve onları çok sert vuruyoruz; bu devam edecek ve ne olacağını göreceğiz. Ancak tüm saldırı yeteneklerini yok ediyoruz ve Boğaz'ı kontrol ediyoruz. Ablukayı yeniden uyguluyoruz. Ve bu abluka İran dışındaki hiç kimse için geçerli değil. Başka bir üslupla, İran ile iş yapan hiç kimse geçemez, onun dışındaki herkes geçebilecek. Yani bu çok güçlü bir abluka. Abluka muhtemelen onları vurmaktan bile daha etkiliydi ama bence bu ikisinin kombinasyonu asıl işi bitiren şey oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, buna rağmen İran’la muhtemel bir anlaşmanın hala mümkün olduğuna inandığını ifade etti.

TRUMP, KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN ÖDEME İSTEDİ

ABD’nin şu anda dünyanın çok zengin bir bölgesini İran’a karşı koruduğunu ve bunun için yaptıkları masrafın karşılanması gerektiğini ifade eden Trump, "Para harcıyoruz ve yardım ettiğimiz ülkeler, kendilerine sağladığımız koruma karşılığında bize ödeme yapacak." dedi.

Bu ülkelere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt’i örnek gösteren Trump, "Biliyorsunuz, dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla petrole sahibiz. İnanılmaz bir yer olan Venezuela'yı da eklediğinizde, dünya arzının yüzde 50'sinden fazlasına sahibiz. Bizim buna ihtiyacımız yok ama bunu müttefiklerimizi korumak açısından yapıyoruz; İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil. Hepsini koruyoruz ve çok etkili bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLAR"

Söz konusu eylemleri nedeniyle İran’a bu gece büyük bir saldırı dalgası daha gerçekleştirdiklerini ifade eden Trump, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar, geri geldiler. 2 gün önce bir anlaşma yapmıştık ve şimdi yine anlaşmak istiyorlar. 47 yıldır müzakere ediyorlar ama kimse onlara askeri olarak vurmamıştı. Biz onları çok sert vuruyoruz." dedi.